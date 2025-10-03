İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    U20 Dünya Çempionatı: ABŞ millisi Fransa yığmasını məğlub edib

    Futbol
    • 03 oktyabr, 2025
    • 05:44
    U20 Dünya Çempionatı: ABŞ millisi Fransa yığmasını məğlub edib

    İyirmi yaşadək futbolçular arasında dünya çempionatının qrup mərhələsinin ikinci turu çərçivəsində Fransa yığması ABŞ millisi ilə qarşılaşıb.

    "Report"un məlumatına görə, Çilinin Rankaqua şəhərində keçirilən görüş amerikalıların 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    ABŞ komandası hər üç qolu ikinci hissənin sonunda Xavier Qozo (85-ci dəqiqə), Bruklin Reynz (88) və Markos Zambrano (90+2) vurub.

    ABŞ komandası altı xal toplayaraq, E qrupunda birincidir. Fransa yığması üç xalla ikincisi sırada qərarlaşıb.

    Oktyabrın 5-də qrup mərhələsinin final oyununda ABŞ Cənubi Afrika Respublikası, Fransa isə həmin gün Yeni Kaledoniya komandası ilə qarşılaşacaq.

    U20 Dünya Çempionatı qrup mərhələsi ABŞ millisi
    Сборная США обыграла Францию на молодежном ЧМ по футболу

    Son xəbərlər

    05:44

    U20 Dünya Çempionatı: ABŞ millisi Fransa yığmasını məğlub edib

    Futbol
    05:16

    Türkiyədə fabrikdə 32 nəfər qazdan zəhərlənib - YENİLƏNİB

    Region
    04:55

    ABŞ senatorları Pentaqonun Karib hövzəsində əməliyyatları əsaslandırılmasını tələb ediblər

    Digər ölkələr
    04:22

    Tramp: ABŞ tarif gəlirlərindən ildə 1 trilyon dollardan çox qazanacaq

    Digər ölkələr
    03:38

    MI6-nın rəhbəri ilk dəfə qadın olub

    Digər ölkələr
    03:18
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Almatı Bəyannaməsi niyə İrəvanı həyəcanlandırır?

    Daxili siyasət
    02:48

    Azərbaycanın III MDB Oyunlarının medal sıralamasındakı mövqeyi dəyişməyib

    Fərdi
    02:34

    İranda 5,3 maqnitudada zəlzələ olub

    Region
    02:07

    KİV: ABŞ "Hizbullah"ın tərksilahı çərçivəsində Livana 230 milyon dollar göndərəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti