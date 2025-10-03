U20 Dünya Çempionatı: ABŞ millisi Fransa yığmasını məğlub edib
Futbol
- 03 oktyabr, 2025
- 05:44
İyirmi yaşadək futbolçular arasında dünya çempionatının qrup mərhələsinin ikinci turu çərçivəsində Fransa yığması ABŞ millisi ilə qarşılaşıb.
"Report"un məlumatına görə, Çilinin Rankaqua şəhərində keçirilən görüş amerikalıların 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
ABŞ komandası hər üç qolu ikinci hissənin sonunda Xavier Qozo (85-ci dəqiqə), Bruklin Reynz (88) və Markos Zambrano (90+2) vurub.
ABŞ komandası altı xal toplayaraq, E qrupunda birincidir. Fransa yığması üç xalla ikincisi sırada qərarlaşıb.
Oktyabrın 5-də qrup mərhələsinin final oyununda ABŞ Cənubi Afrika Respublikası, Fransa isə həmin gün Yeni Kaledoniya komandası ilə qarşılaşacaq.
