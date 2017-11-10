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    Сборная Сенегала квалифицировалась на ЧМ-2018 по футболу

    Встреча завершилась со счётом 0:2

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Сборная Сенегала в гостях переиграла команду ЮАР в матче группы D африканской отборочной группы и завоевала путёвку на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

    Как передает Report, встреча завершилась со счётом 0:2.

    У Сенегала отличился Диафра Сахо (12-я минута). Ещё один мяч в свои ворота отправил футболист южноафриканской сборной Томсанка Мхизе (38-я минута).

    После пяти матчей сборная Сенегала занимает первое место в группе D (11 очков) и опережает на пять очков команды Кабо-Верде и Буркина-Фасо за один тур до конца.

    Ранее сообщалось, что Хорватия разгромила Грецию в стыковом матче за право выхода на ЧМ-2018.

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