Сборная Кабо-Верде впервые в истории завоевала путевку на ЧМ по футболу
Футбол
- 13 октября, 2025
- 23:03
Сборная Кабо-Верде впервые в своей истории вышла на главный футбольный турнир планеты - чемпионат мира 2026 года.
Как сообщает Report, национальная команда островного государства обыграла сборную Эсватини со счетом 3:0 в отборочном этапе ЧМ-2026 года.
Голами отметились Вилли Семедо, Роша Ливраменто и Стопира. Благодаря этой победе "синие акулы" завоевали 23 очка в таблице группы D.
Отметим, что Кабо-Верде стала 22-й командой, получившей путевку на чемпионат мира. Ранее стало известно, что в финале мундиаля примут участие Мексика, США, Канада, Япония, Иран, Южная Корея, Иордания, Австралия, Узбекистан, Новая Зеландия, Аргентина, Эквадор, Бразилия, Колумбия, Уругвай, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир и Гана.
