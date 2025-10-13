İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Kabo-Verde millisi tarixində ilk dəfə dünya çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanıb

    Futbol
    • 13 oktyabr, 2025
    • 22:54
    Kabo-Verde futbol millisi tarixində ilk dəfə dünya çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, yığma bu uğura DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Esvatiniyə 3:0 hesabı ilə qalib gəlməklə nail olub.

    Bununla da Kabo-Verde yer aldığı qrupu on turdan sonra 23 xalla lider tamamlayıb.

    Qeyd edək ki, Kabo-Verde dünya çempionatına vəsiqə qazanan 22-ci komanda olub. Daha əvvəl Meksika, ABŞ, Kanada (hamısı ev sahibi), Yaponiya, İran, Cənubi Koreya, İordaniya, Avstraliya, Özbəkistan, Yeni Zelandiya, Argentina, Ekvador, Braziliya, Kolumbiya, Uruqvay, Paraqvay, Mərakeş, Tunis, Misir, Əlcəzair və Qananın mundialın final mərhələsində iştirak edəcəyi müəyyənləşmişdi.

    Сборная Кабо-Верде впервые в истории завоевала путевку на ЧМ по футболу

