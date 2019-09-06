Сборная Хорватии перед матчем с Азербайджаном столкнулась с потерей

Перед предстоящими отборочными матчами ЕВРО-2020 со сборными Азербайджана и Словакии сборная Хорватии столкнулась с потерей.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Хорватии, футболист сборной Тин Едвай пропустит обе встречи из-за травмы выступающего в "Байере" (Германия, Леверкузен) защитника.

Отметим, что немногим ранее выступающий в "Барселоне" Иван Ракитич захотел покинуть сборную, так как не считал себя психологически подготовленным. Что касается полузащитника "Челси" Матео Ковачича, из-за полученной травмы он остался в стороне.

Сегодня сборная Хорватии будет гостем Словакии, а 9 сентября - сборной Азербайджана.