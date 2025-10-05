Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Сборная Бразилии впервые не вышла из группы на молодежном ЧМ по футболу

    Футбол
    • 05 октября, 2025
    • 09:16
    Сборная Бразилии по футболу завершила участие на молодежном чемпионате мира (среди игроков не старше 20 лет) в Чили, не сумев выйти в плей-офф турнира.

    Как передает Report, в заключительном туре групповой стадии бразильцы проиграли команде Испании (0:1). В другом матче группы мексиканцы переиграли марокканцев (1:0).

    Победителем группы C стала сборная Марокко с 6 очками. В плей-офф напрямую также вышла команда Мексики (5). Испанцы, набравшие 4 очка, могут продолжить борьбу за титул благодаря рейтингу лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах.

    Сборная Бразилии сумела набрать 1 очко в трех матчах, сыграв в стартовом туре вничью с мексиканцами (2:2). Бразильцы впервые не смогли преодолеть групповую стадию турнира.

