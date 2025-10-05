Braziliyanın gənclərdən ibarət futbol millisi dünya çempionatında ilk dəfə qrupdan çıxa bilməyib
- 05 oktyabr, 2025
- 10:42
Braziliyanın 20 yaşadək futbolçulardan ibarət milli komandası Çilidə keçirilən gənclər arasında dünya çempionatında iştirakını qrup mərhələsində başa vurub və ilk dəfə pley-off mərhələsinə yüksələ bilməyib.
"Report" xəbər verir ki, qrup mərhələsinin son turunda braziliyalılar İspaniya yığmasına 0:1 hesabı ilə uduzublar.
Qrupun digər oyununda Meksika komandası Mərakeşi 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Buna baxmayaraq, C qrupunun qalibi 6 xalla Mərakeş millisi olub. Meksika komandası (5 xal) birbaşa pley-offa yüksəlib. 4 xal toplayan ispanlar isə öz qruplarında üçüncü yeri tutan ən yaxşı komandalar sıralaması ilə mübarizəni davam etdirmək şansı qazanıblar.
Braziliya yığması üç oyunda cəmi 1 xal toplaya bilib - yalnız ilk turda meksikalılarla 2:2 hesablı heç-heçə edib.
Beləliklə, Braziliya tarixində ilk dəfə gənclər üzrə dünya çempionatının qrup mərhələsini keçə bilməyib.