Сборная Азербайджана U-21 встретится с Гибралтаром в отборочном турнире ЧЕ
Футбол
- 18 ноября, 2025
- 10:11
Сборная Азербайджана по футболу U-21 сегодня проведет очередной матч в отборочном турнире Чемпионата Европы (ЧЕ).
Как сообщает Report, команда в группе B сыграет на выезде с Гибралтаром.
Матч состоится в 22:00 по бакинскому времени на стадионе Europa Point. Главным арбитром матча будет румын Андрей Кивулете.
Следующий матч сборная проведет 27 марта 2026 года против Португалии.
Команда, главным тренером которой является Рашад Эюбов, занимает 5-е место в группе с 2 очками. На первом месте в группе Португалия (12 очков), на втором - Чехия (9 очков), на третьем - Шотландия (7 очков), а на четвертом - Болгария (7 очков). Гибралтар, не набравший очков, занимает последнее - шестое место.
