    Azərbaycanın U-21 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Cəbəllütariqlə qarşılaşacaq

    Futbol
    • 18 noyabr, 2025
    • 09:36
    Azərbaycanın U-21 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Cəbəllütariqlə qarşılaşacaq

    Azərbaycanın 21 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün növbəti oyununa çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, B qrupunda yer alan komanda səfərdə Cəbəllütariqlə üz-üzə gələcək.

    Görüş "Europa Point Stadium"da, Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da start götürəcək. Matçın baş hakimi rumıniyalı Andrei Çivulete olacaq.

    Qeyd edək ki, yığma növbəti matçını 2026-cı il martın 27-də Portuqaliyaya qarşı keçirəcək.

    Rəşad Eyubovun baş məşqçisi olduğu kollektiv qrupda 2 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb. Portuqaliya (12 xal) birinci, Çexiya (9 xal) ikinci, Şotlandiya (7 xal) üçüncü, Bolqarıstan (7 xal) dördüncüdür. Xalı olmayan Cəbəllütariq sonuncu - altıncı pillədə qərarlaşıb.

