Сборная Азербайджана U-21 сыграла вничью с Болгарией в отборочном этапе ЧЕ
Футбол
- 09 сентября, 2025
- 20:24
Сборная Азербайджана (U-21) встретилась с Болгарией в отборочном этапе чемпионата Европы по футболу.
Как сообщает Report, матч, состоявшийся на Liv Bona Dea Arena, завершился вничью со счетом 1:1.
На 41-й минуте в составе нашей команды отличился Эмин Рустамов.
Отметим, что в первой игре отборочного этапа U-21 азербайджанская сборная уступила Португалии со счетом 0:5.
Последние новости
20:30
Кения и Азербайджан обсудили обмен опытом между Huduma и ASAN ServiceВнешняя политика
20:24
Сборная Азербайджана U-21 сыграла вничью с Болгарией в отборочном этапе ЧЕФутбол
20:16
Евросоюз значительно усилит оборонную готовность к 2030 годуДругие страны
20:03
Фото
ЧМ-2026: Начался матч Азербайджан - УкраинаФутбол
19:55
Видео
СМИ: Израиль заявляет о гибели шести чиновников ХАМАС при атаке на Доху - ОБНОВЛЕНО-5Другие страны
19:51
Фото
В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших и их правопреемников по делу Рубена ВарданянаПроисшествия
19:45
Фото
Азербайджан и Египет обсудили вопросы региональной и международной повесткиВнешняя политика
19:43
Тюркские страны планируют запустить платформу "зеленых финансов"Финансы
19:37