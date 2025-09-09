ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Футбол
    • 09 сентября, 2025
    • 20:24
    Сборная Азербайджана U-21 сыграла вничью с Болгарией в отборочном этапе ЧЕ

    Сборная Азербайджана (U-21) встретилась с Болгарией в отборочном этапе чемпионата Европы по футболу.

    Как сообщает Report, матч, состоявшийся на Liv Bona Dea Arena, завершился вничью со счетом 1:1.

    На 41-й минуте в составе нашей команды отличился Эмин Рустамов.

    Отметим, что в первой игре отборочного этапа U-21 азербайджанская сборная уступила Португалии со счетом 0:5.

    Azərbaycanın U-21 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Bolqarıstanla bərabərə qalıb

    Лента новостей