Сборная Азербайджана U-21 сыграла вничью с Болгарией в отборочном этапе ЧЕ

Сборная Азербайджана (U-21) встретилась с Болгарией в отборочном этапе чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report, матч, состоявшийся на Liv Bona Dea Arena, завершился вничью со счетом 1:1.

На 41-й минуте в составе нашей команды отличился Эмин Рустамов.

Отметим, что в первой игре отборочного этапа U-21 азербайджанская сборная уступила Португалии со счетом 0:5.