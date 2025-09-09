Azərbaycanın U-21 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Bolqarıstanla bərabərə qalıb
Futbol
- 09 sentyabr, 2025
- 19:55
Azərbaycanın 21 yaşadək futbolçulardan ibarət yığması Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Bolqarıstanla qarşılaşıb.
"Report" xəbər verir ki, "Liv Bona Dea Arena"da baş tutan matç 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.
Yığmamızın heyətində qolu 41-ci dəqiqədə Emin Rüsəmov vurub.
U-21-i meydana baş məşqçi Ayxan Abbasovun köməkçisi Elnur Çodarov çıxarıb.
Qeyd edək ki, U-21 seçmə mərhələdəki ilk görüşdə Portuqaliya yığmasına 0:5 hesabı ilə məğlub olub.
