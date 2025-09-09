İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycanın U-21 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti matçını keçirəcək

    Futbol
    • 09 sentyabr, 2025
    • 09:15
    Azərbaycanın U-21 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti matçını keçirəcək

    Azərbaycanın 21 yaşadək futbolçulardan ibarət yığması bu gün Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti matçını keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, komanda Bakıda Bolqarıstan yığmasını qəbul edəcək. 

    "Liv Bona Dea Arena"da saat 18:00-da start götürəcək qarşılaşmanı albaniyalı FIFA referisi Florian Lata idarə edəcək.

    U-21-i meydana baş məşqçi Ayxan Abbasovun köməkçisi Elnur Çodarov çıxaracaq.

    Hazırda B qrupunda Portuqaliya millisi 3 xalla liderdir. Eyni xala malik Bolqarıstan ikinci, Çexiya üçüncüdür. Xal hesabını aça bilmıəyən kollektivlərdən Şotlandiya dördüncü, Cəbəllütariq beşinci, Azərbaycan millisi altıncı pillədə qərarlaşıb. 

    Qeyd edək ki, U-21 seçmə mərhələdəki ilk görüşdə Portuqaliya yığmasına 0:5 hesabı ilə məğlub olub.

    Azərbaycan U-21 millisi Futbol Avropa çempionatının seçmə mərhələsi
    В Баку проходит 13-е заседание Форума аналитических центров СВМДА

    Son xəbərlər

    09:52

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə 9 qarşılaşma baş tutacaq

    Futbol
    09:47

    NİİM yeni tədris ili ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Hadisə
    09:43

    Tailand Ali Məhkəməsi keçmiş baş naziri bir il həbs cəzasına məhkum edib

    Digər ölkələr
    09:41
    Foto

    ABŞ-də "GL Group"un süni intellektin seysmik tədqiqatlarda tətbiqinə dair Azərbaycanda inkişaf etdirdiyi layihəsinin təqdimatı olub

    Energetika
    09:37

    Azərbaycanın daha bir boksçusu dünya çempionatında 1/4 finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    09:35

    Nəsimi rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    09:35

    "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibinin kapitanının adı tribunaya verilib

    Futbol
    09:29

    Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dolları ötüb

    Energetika
    09:28

    Xalq rəssamı Nazim Bəykişiyevin dəfn olunacağı yer məlum olub

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti