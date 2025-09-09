Azərbaycanın U-21 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti matçını keçirəcək
Futbol
- 09 sentyabr, 2025
- 09:15
Azərbaycanın 21 yaşadək futbolçulardan ibarət yığması bu gün Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti matçını keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, komanda Bakıda Bolqarıstan yığmasını qəbul edəcək.
"Liv Bona Dea Arena"da saat 18:00-da start götürəcək qarşılaşmanı albaniyalı FIFA referisi Florian Lata idarə edəcək.
U-21-i meydana baş məşqçi Ayxan Abbasovun köməkçisi Elnur Çodarov çıxaracaq.
Hazırda B qrupunda Portuqaliya millisi 3 xalla liderdir. Eyni xala malik Bolqarıstan ikinci, Çexiya üçüncüdür. Xal hesabını aça bilmıəyən kollektivlərdən Şotlandiya dördüncü, Cəbəllütariq beşinci, Azərbaycan millisi altıncı pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, U-21 seçmə mərhələdəki ilk görüşdə Portuqaliya yığmasına 0:5 hesabı ilə məğlub olub.
