Сборная Азербайджана U-21 сегодня сыграет с "Шамахы"
Футбол
- 17 января, 2026
- 10:36
Сборная Азербайджана по футболу U-21 сегодня проведет контрольный матч с представителем Премьер-лиги Азербайджана "Шамахы".
Как сообщает Report, матч на арене Liv Bona Dea Arena начнется в 16:00.
Отметим, что молодежная сборная вчера одержала победу в контрольном матче над клубом I Лиги "Сабаилем" со счетом 1:0. "Шамахы" же ранее уступил "Сабаху" со счетом 0:2.
Последние новости
10:37
Fitch: Нормализация отношений с Азербайджаном и Турцией улучшит экономические перспективы АрменииВ регионе
10:36
Сборная Азербайджана U-21 сегодня сыграет с "Шамахы"Футбол
10:33
Суд продлил Самвелу Карапетяну домашний арестВ регионе
10:24
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.01.2026)Финансы
10:13
Moody's: Госдолг Азербайджана в перспективе будет значительно ниже 30% ВВПФинансы
10:12
Сегодня "Кяпяз" и "Карван-Евлах" встретятся в контрольном матчеФутбол
09:55
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с нестабильной погодойВнутренняя политика
09:41
Сегодня в Билясуваре ожидаются перебои в электроснабженииЭнергетика
09:39