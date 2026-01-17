Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Футбол
    • 17 января, 2026
    • 10:36
    Сборная Азербайджана U-21 сегодня сыграет с Шамахы

    Сборная Азербайджана по футболу U-21 сегодня проведет контрольный матч с представителем Премьер-лиги Азербайджана "Шамахы".

    Как сообщает Report, матч на арене Liv Bona Dea Arena начнется в 16:00.

    Отметим, что молодежная сборная вчера одержала победу в контрольном матче над клубом I Лиги "Сабаилем" со счетом 1:0. "Шамахы" же ранее уступил "Сабаху" со счетом 0:2.

    сборная Азербайджана U-21 ФК "Шамахы"
    Azərbaycanın U-21 millisi bu gün "Şamaxı" ilə qarşılaşacaq

