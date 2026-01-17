Сборная Азербайджана U-21 сегодня сыграет с "Шамахы"

Сборная Азербайджана по футболу U-21 сегодня проведет контрольный матч с представителем Премьер-лиги Азербайджана "Шамахы".

Как сообщает Report, матч на арене Liv Bona Dea Arena начнется в 16:00.

Отметим, что молодежная сборная вчера одержала победу в контрольном матче над клубом I Лиги "Сабаилем" со счетом 1:0. "Шамахы" же ранее уступил "Сабаху" со счетом 0:2.