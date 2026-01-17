Azərbaycanın U-21 millisi bu gün "Şamaxı" ilə qarşılaşacaq
Futbol
- 17 yanvar, 2026
- 10:24
Azərbaycanın U-21 millisi bu gün yoxlama oyununda Misli Premyer Liqası təmsilçisi "Şamaxı" ilə qarşılaşacaq.
"Report" xəbər verir ki, "Liv Bona Dea Arena"da keçiriləcək qarşılaşma saat 16:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, U-21 ötən gün yoxlama oyununda I Liqa klubu "Səbail"a 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. "Şamaxı" isə daha əvvəl "Sabah"a 0:2 hesabı ilə uduzub.
Son xəbərlər
10:53
"Turan Tovuz" bu gün Türkiyədə ilk yoxlama oyununa çıxacaqFutbol
10:49
"Moody's": Azərbaycanın dövlət borcu perspektivdə ÜDM-in 30 %-dən xeyli aşağı olacaqMaliyyə
10:41
Məhkəmə Samvel Karapetyanın ev dustaqlığı müddətini uzadıbRegion
10:38
Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dolları ötübEnergetika
10:24
Azərbaycanın U-21 millisi bu gün "Şamaxı" ilə qarşılaşacaqFutbol
10:23
Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 53 nəfər saxlanılıbHadisə
10:12
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.01.2026)Maliyyə
10:07
Delsi Rodriqes Venesuela hökumətində kadr dəyişiklikləri edibDigər ölkələr
09:54