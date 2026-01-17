İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanın U-21 millisi bu gün "Şamaxı" ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    • 17 yanvar, 2026
    • 10:24
    Azərbaycanın U-21 millisi bu gün Şamaxı ilə qarşılaşacaq

    Azərbaycanın U-21 millisi bu gün yoxlama oyununda Misli Premyer Liqası təmsilçisi "Şamaxı" ilə qarşılaşacaq.

    "Report" xəbər verir ki, "Liv Bona Dea Arena"da keçiriləcək qarşılaşma saat 16:00-da başlayacaq.

    Qeyd edək ki, U-21 ötən gün yoxlama oyununda I Liqa klubu "Səbail"a 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. "Şamaxı" isə daha əvvəl "Sabah"a 0:2 hesabı ilə uduzub.

    Futbol U-21 Yoxlama oyunu "Şamaxı" klubu
    Сборная Азербайджана U-21 сегодня сыграет с "Шамахы"

    Son xəbərlər

    10:53

    "Turan Tovuz" bu gün Türkiyədə ilk yoxlama oyununa çıxacaq

    Futbol
    10:49

    "Moody's": Azərbaycanın dövlət borcu perspektivdə ÜDM-in 30 %-dən xeyli aşağı olacaq

    Maliyyə
    10:41

    Məhkəmə Samvel Karapetyanın ev dustaqlığı müddətini uzadıb

    Region
    10:38

    Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dolları ötüb

    Energetika
    10:24

    Azərbaycanın U-21 millisi bu gün "Şamaxı" ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    10:23

    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 53 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    10:12

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.01.2026)

    Maliyyə
    10:07

    Delsi Rodriqes Venesuela hökumətində kadr dəyişiklikləri edib

    Digər ölkələr
    09:54

    "Kəpəz" və "Karvan-Yevlax" yoxlama oyununda üz-üzə gələcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti