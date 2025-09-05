Сборная Азербайджана U-21 матчем с Португалией начинает отбор на Чемпионат Европы
Футбол
- 05 сентября, 2025
- 09:58
Сборная Азербайджана по футболу U-21 сегодня проведет свой первый матч в отборочном раунде чемпионата Европы.
Как сообщает Report, подопечные Айхана Аббасова сыграют с Португалией в группе B.
Матч начнется в 22:30 по бакинскому времени на стадионе "Эстадио Сидаде де Барселуш" в португальском городе Барселуш.
Игру обслужит кипрский арбитр Константинос Феллас.
Следующий матч сборная Азербайджана проведет 9 сентября в Баку против сборной Болгарии.
Последние новости
11:09
За полгода жертвами хакеров стали около сотни сотрудников 47 госучреждений АзербайджанаИКТ
11:06
Турал Мамедов: Почти 263 млн вредоносных переходов заблокировано через сеть AzStateNetИКТ
11:00
Госслужба: Утечка данных остается одной из главных угроз безопасностиИКТ
10:51
Несколько человек погибли при российских обстрелах Харьковской области Украины за суткиДругие страны
10:51
В Гяндже в доме произошел пожар, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
10:50
Эстония поддержит развитие кибердипломатии в АзербайджанеИКТ
10:45
Фото
Азербайджан и Перу обсудили развитие двусторонних отношенийВнешняя политика
10:38
Азербайджан и Узбекистан обсудили план двустороннего военного сотрудничества на 2026 годАрмия
10:29