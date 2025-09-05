Сборная Азербайджана U-21 матчем с Португалией начинает отбор на Чемпионат Европы

Сборная Азербайджана по футболу U-21 сегодня проведет свой первый матч в отборочном раунде чемпионата Европы.

Как сообщает Report, подопечные Айхана Аббасова сыграют с Португалией в группе B.

Матч начнется в 22:30 по бакинскому времени на стадионе "Эстадио Сидаде де Барселуш" в португальском городе Барселуш.

Игру обслужит кипрский арбитр Константинос Феллас.

Следующий матч сборная Азербайджана проведет 9 сентября в Баку против сборной Болгарии.