    Сборная Азербайджана U-21 матчем с Португалией начинает отбор на Чемпионат Европы

    Футбол
    • 05 сентября, 2025
    • 09:58
    Сборная Азербайджана U-21 матчем с Португалией начинает отбор на Чемпионат Европы

    Сборная Азербайджана по футболу U-21 сегодня проведет свой первый матч в отборочном раунде чемпионата Европы.

    Как сообщает Report, подопечные Айхана Аббасова сыграют с Португалией в группе B.

    Матч начнется в 22:30 по бакинскому времени на стадионе "Эстадио Сидаде де Барселуш" в португальском городе Барселуш.

    Игру обслужит кипрский арбитр Константинос Феллас.

    Следующий матч сборная Азербайджана проведет 9 сентября в Баку против сборной Болгарии.

    Azərbaycanın U-21 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün ilk matçını keçirəcək

