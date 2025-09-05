Azərbaycanın U-21 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün ilk matçına çıxacaq
Futbol
- 05 sentyabr, 2025
- 09:18
21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün ilk matçına çıxacaq.
"Report" xəbər verir ki, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu komanda yer aldığı B qrupunda Portuqaliya ilə üz-üzə gələcək.
Görüş Barseluş şəhərindəki "Estadio Cidade" stadionunda Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da start götürəcək.
Qarşılaşmanı kiprli referi Konstantinos Fellas idarə edəcək.
Qeyd edək ki, U-21 növbəti matçını sentyabrın 9-da Bakıda Bolqarıstan yığmasına qarşı keçirəcək. Bu görüş saat 18:00-da start götürəcək.
