Azərbaycanın U-21 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün ilk matçına çıxacaq

    Futbol
    • 05 sentyabr, 2025
    • 09:18
    21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün ilk matçına çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu komanda yer aldığı B qrupunda Portuqaliya ilə üz-üzə gələcək. 

    Görüş Barseluş şəhərindəki "Estadio Cidade" stadionunda Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da start götürəcək. 

    Qarşılaşmanı kiprli referi Konstantinos Fellas idarə edəcək. 

    Qeyd edək ki, U-21 növbəti matçını sentyabrın 9-da Bakıda Bolqarıstan yığmasına qarşı keçirəcək. Bu görüş saat 18:00-da start götürəcək.

