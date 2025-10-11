Сборная Азербайджана U-17 проведет второй матч в отборе на ЧЕ

Сегодня сборная Азербайджана по футболу U-17 проведет второй матч в квалификационном этапе чемпионата Европы.

Как сообщает Report, команда сыграет с Израилем в 9-й группе.

Встреча состоится на стадионе Parc des Sports во французском Сен-Поль-ле-Дакс и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Матч обслужит судейская бригада из Норвегии и Франции во главе с Мариусом Хансеном Гроттой.