    Сборная Азербайджана U-17 проведет второй матч в отборе на ЧЕ

    Футбол
    • 11 октября, 2025
    • 10:16
    Сборная Азербайджана U-17 проведет второй матч в отборе на ЧЕ

    Сегодня сборная Азербайджана по футболу U-17 проведет второй матч в квалификационном этапе чемпионата Европы.

    Как сообщает Report, команда сыграет с Израилем в 9-й группе.

    Встреча состоится на стадионе Parc des Sports во французском Сен-Поль-ле-Дакс и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

    Матч обслужит судейская бригада из Норвегии и Франции во главе с Мариусом Хансеном Гроттой.

    Лента новостей