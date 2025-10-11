Сборная Азербайджана U-17 проведет второй матч в отборе на ЧЕ
Футбол
- 11 октября, 2025
- 10:16
Сегодня сборная Азербайджана по футболу U-17 проведет второй матч в квалификационном этапе чемпионата Европы.
Как сообщает Report, команда сыграет с Израилем в 9-й группе.
Встреча состоится на стадионе Parc des Sports во французском Сен-Поль-ле-Дакс и начнется в 20:00 по бакинскому времени.
Матч обслужит судейская бригада из Норвегии и Франции во главе с Мариусом Хансеном Гроттой.
Последние новости
10:41
В Беларуси проводится проверка ВС с приведением их в высшую степень готовностиДругие страны
10:27
В Азербайджане произошло извержение грязевого вулканаПроисшествия
10:26
Турецкие силовики задержали в ОАЭ наркобарона Дон Вито и его сообщникаВ регионе
10:23
ЧМ-2026: Турция сыграет с Болгарией, Испания примет ГрузиюФутбол
10:16
Сборная Азербайджана U-17 проведет второй матч в отборе на ЧЕФутбол
10:00
Фото
В Нахчыване загорелся легковой автомобильПроисшествия
09:59
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2025)Финансы
09:56
Почти 200 тысяч человек вернулись на север сектора Газа после прекращения огняДругие страны
09:44