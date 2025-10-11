Azərbaycanın U-17 millisi bu gün Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ikinci oyununu keçirəcək
Futbol
- 11 oktyabr, 2025
- 09:49
17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində bu gün ikinci oyununa çıxacaq.
"Report" xəbər verir ki, 9-cu qrupda yer alan yığma Fransanın Sen-Pol-le-Daks şəhərində İsrailin müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşacaq.
"Park de Sport" stadionunda keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlanacaq.
Qarşılaşmanı Norveç və Fransadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək. 11 oktyabr 20:00. İsrail (U-17) - Azərbaycan (U-17) "Park de Sport" stadionu, Sen-Pol-le-Daks Baş hakim: Marius Hansen Qrotta (Norveç) Baş hakimin köməkçiləri: Henrik Pettersen Sunde (Norveç), Nikolya Durand (Fransa) Dördüncü hakim: Gillaume Paradis (Fransa
Son xəbərlər
10:43
Azərbaycanın tikiş müəssisəsi səhmdarlarına hesabat verəcəkBiznes
10:18
Atəşkəsdən sonra Qəzzanın şimalına təqribən 200 min nəfər qayıdıbDigər ölkələr
10:18
Azərbaycanda palçıq vulkanı püskürübHadisə
10:15
Foto
İRİA və AKM komandaları CIDC 2025-də ilk onluqda qərarlaşıbİKT
10:08
DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutacaqFutbol
10:00
BƏƏ-də iki narkobaron tutularaq Türkiyəyə ekstradisiya edilibRegion
09:54
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.10.2025)Maliyyə
09:50
ABŞ-də şatdaun fonunda işçilərin kütləvi ixtisarı davam edirDigər ölkələr
09:49