    Azərbaycanın U-17 millisi bu gün Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ikinci oyununu keçirəcək

    Futbol
    • 11 oktyabr, 2025
    • 09:49
    17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində bu gün ikinci oyununa çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, 9-cu qrupda yer alan yığma Fransanın Sen-Pol-le-Daks şəhərində İsrailin müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşacaq.

    "Park de Sport" stadionunda keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlanacaq.

    Qarşılaşmanı Norveç və Fransadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək. 11 oktyabr 20:00. İsrail (U-17) - Azərbaycan (U-17) "Park de Sport" stadionu, Sen-Pol-le-Daks Baş hakim: Marius Hansen Qrotta (Norveç) Baş hakimin köməkçiləri: Henrik Pettersen Sunde (Norveç), Nikolya Durand (Fransa) Dördüncü hakim: Gillaume Paradis (Fransa

    Azərbaycan U-17 Milli komanda İsrail yığması
    Сборная Азербайджана U-17 проведет второй матч в отборе на ЧЕ

