Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Сборная Азербайджана U-16 завоевала серебряную медаль на III Играх СНГ

    Футбол
    • 04 октября, 2025
    • 15:57
    Сборная Азербайджана U-16 завоевала серебряную медаль на III Играх СНГ

    Сборная Азербайджана по футболу U-16 завоевала серебряную медаль на III Играх СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report из Габалы, команда под руководством главного тренера Агиля Набиева встретилась в финале с Россией.

    Матч завершился победой соперника со счетом 3:2.

    III Игры СНГ футбол сборная U-16 финал
    Фото
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın U-16 millisi gümüş medal qazanıb
    Фото
    Azerbaijan U-16 team wins silver medal at 3rd CIS Games

    Последние новости

    16:27

    Один турист погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке

    Другие страны
    16:17

    В Украине 8 раненых госпитализировали после удара РФ по пассажирскому поезду - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    16:10

    Азербайджанский стрелок завоевала серебро на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    16:06
    Фото

    Сегодня в Джебраиле отмечают День города

    Внутренняя политика
    15:57

    Азербайджан сократил расходы на импорт металлов из Турции более чем на 26%

    Бизнес
    15:57
    Фото

    Сборная Азербайджана U-16 завоевала серебряную медаль на III Играх СНГ

    Футбол
    15:38

    В Кино-центре Низами состоялась презентация художественного фильма "Тагиев: Сона"

    Культура
    15:24

    ЦБА: Финансовые потоки в Азербайджане за II квартал увеличились на 7,3%

    Финансы
    15:22

    Азербайджанские спортсменки завоевали медали на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    Лента новостей