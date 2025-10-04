III MDB Oyunları: Azərbaycanın U-16 millisi gümüş medal qazanıb
Futbol
- 04 oktyabr, 2025
- 15:52
Azərbaycanın U-16 millisi III MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıb.
"Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, Aqil Nəbiyevin baş məşqçisi olduğu komanda finalda Rusiya ilə üz-üzə gəlib.
Görüş rəqibin 3:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Son xəbərlər
16:50
"Qlobal Sumud Donanması"nın iştirakçıları Türkiyəyə gətirilibRegion
16:47
Azərbaycan Türkiyədən tekstil məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci 3 %-ə yaxın artırıbBiznes
16:46
Azərbaycanın U-21 millisinin yeni baş məşqçisi açıqlanıbFutbol
16:43
Fransada illik gəliri 250 min avrodan çox olan vətəndaşlara vergi tətbiq edilə bilərDigər ölkələr
16:42
Azərbaycanın ikinci dəfə ev sahibliyi etdiyi Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi başa çatıbCOP29
16:41
Kamçatkada Vilyuçinski vulkanına dırmaşan turist ölübDigər ölkələr
16:24
Bakıda və rayonlarda külək güclənəcəkEkologiya
16:22
Foto
QMİ sədri: ABŞ və Azərbaycan dini konfessiyaları arasındakı dostluq iki xalqın mənafeyinə xidmət edirXarici siyasət
16:22