    III MDB Oyunları: Azərbaycanın U-16 millisi gümüş medal qazanıb

    Futbol
    • 04 oktyabr, 2025
    • 15:52
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın U-16 millisi gümüş medal qazanıb

    Azərbaycanın U-16 millisi III MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıb.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, Aqil Nəbiyevin baş məşqçisi olduğu komanda finalda Rusiya ilə üz-üzə gəlib.

    Görüş rəqibin 3:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Сборная Азербайджана U-16 завоевала серебряную медаль на III Играх СНГ
    Azerbaijan U-16 team wins silver medal at 3rd CIS Games

