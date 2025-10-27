Сборная Азербайджана проведет второй матч в отборочном этапе ЧЕ

Женская сборная Азербайджана по футболу U-17 сегодня проведет свой второй матч в отборочном этапе чемпионата Европы.

Как сообщает Report, команда, выступающая в группе I Лиги B, сыграет с Косово в 14:00 по бакинскому времени.

Матч пройдет в Центре подготовки национальных сборных в Вадул-луй-Водэ (Молдова).

Игру рассудит исландский арбитр Бриет Брагадоттир.

Отметим, что азербайджанская сборная под руководством главного тренера Наргиз Гурбановой в первом матче уступила Уэльсу со счетом 0:7.