    Сборная Азербайджана проведет второй матч в отборочном этапе ЧЕ

    Футбол
    • 27 октября, 2025
    • 09:52
    Сборная Азербайджана проведет второй матч в отборочном этапе ЧЕ

    Женская сборная Азербайджана по футболу U-17 сегодня проведет свой второй матч в отборочном этапе чемпионата Европы.

    Как сообщает Report, команда, выступающая в группе I Лиги B, сыграет с Косово в 14:00 по бакинскому времени.

    Матч пройдет в Центре подготовки национальных сборных в Вадул-луй-Водэ (Молдова).

    Игру рассудит исландский арбитр Бриет Брагадоттир.

    Отметим, что азербайджанская сборная под руководством главного тренера Наргиз Гурбановой в первом матче уступила Уэльсу со счетом 0:7.

    сборная Азербайджана U-17 отборочный этап ЧЕ матч
    Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ikinci oyununa çıxacaq

