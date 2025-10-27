Сборная Азербайджана проведет второй матч в отборочном этапе ЧЕ
Футбол
- 27 октября, 2025
- 09:52
Женская сборная Азербайджана по футболу U-17 сегодня проведет свой второй матч в отборочном этапе чемпионата Европы.
Как сообщает Report, команда, выступающая в группе I Лиги B, сыграет с Косово в 14:00 по бакинскому времени.
Матч пройдет в Центре подготовки национальных сборных в Вадул-луй-Водэ (Молдова).
Игру рассудит исландский арбитр Бриет Брагадоттир.
Отметим, что азербайджанская сборная под руководством главного тренера Наргиз Гурбановой в первом матче уступила Уэльсу со счетом 0:7.
