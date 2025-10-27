Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ikinci oyununa çıxacaq
Futbol
- 27 oktyabr, 2025
- 09:30
Azərbaycanın 17 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün ikinci oyununa çıxacaq.
"Report" xəbər verir ki, B Liqasının I qrupunda yer alan komanda Kosovo ilə qarşılaşacaq.
Görüş Moldovanın Vadul lui Voda şəhərində yerləşən Millilərin Hazırlıq Mərkəzində, Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da start götürəcək.
Qarşılaşmanı islandiyalı baş hakim Briet Braqadottir idarə edəcək.
Qeyd edək ki, Nərgiz Qurbanovanın baş məşqçisi olduğu komanda ilk görüşdə Uelsə 0:7 hesabı ilə uduzub.
Son xəbərlər
10:23
Cəlilabadda 1 yaşlı elektrik cərəyanı vuraraq öldürübHadisə
10:23
ASCO-nun dalğıc gəmisi "Şahdəniz" layihəsində əməliyyatlara başlayıbİnfrastruktur
10:16
Muxtar Babayev: UNEP Xəzərdə dayazlaşma ilə bağlı araşdırma layihəsini Azərbaycana təqdim edibEkologiya
10:14
FHN: Ötən həftə 13 nəfərin meyiti aşkar edilibHadisə
10:13
TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri artırılıbEnergetika
10:09
Premyer Liqanın IX turu "Araz-Naxçıvan"ın yarımmüdafiəçisi üçün yubileylə əlamətdar olubFutbol
10:08
ADB Bakı metrosunun dekarbonizasiyası üzrə layihəni maliyyələşdirəcəkMaliyyə
10:01
"Arsenal" İngiltərə Premyer Liqasında qələbə sayına görə ikinci klub olubFutbol
09:59
Foto