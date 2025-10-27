İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ikinci oyununa çıxacaq

    Futbol
    • 27 oktyabr, 2025
    • 09:30
    Azərbaycanın 17 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün ikinci oyununa çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, B Liqasının I qrupunda yer alan komanda Kosovo ilə qarşılaşacaq.

    Görüş Moldovanın Vadul lui Voda şəhərində yerləşən Millilərin Hazırlıq Mərkəzində, Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da start götürəcək.

    Qarşılaşmanı islandiyalı baş hakim Briet Braqadottir idarə edəcək.

    Qeyd edək ki, Nərgiz Qurbanovanın baş məşqçisi olduğu komanda ilk görüşdə Uelsə 0:7 hesabı ilə uduzub.

    Сборная Азербайджана проведет второй матч в отборочном этапе ЧЕ

