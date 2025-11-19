Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Сборная Азербайджана потеряла 4 позиции в рейтинге ФИФА

    Футбол
    • 19 ноября, 2025
    • 20:02
    Сборная Азербайджана потеряла 4 позиции в рейтинге ФИФА

    Сборная Азербайджана по футболу опустилась на четыре позиции в рейтинге ФИФА.

    Как сообщает Report, команда под руководством Айхана Аббасова, находится на 127-й позиции с 1132,97 очками.

    В предыдущем списке команда была на 123-м месте с показателем 1142, 25.

    В этом месяце сборная проиграла в отборочном этапе ЧМ-2026 Исландии со счетом 0:2, и Франции - со счетом 1:3.

    Отметим, что первое место в рейтинге ФИФА занимает Испания (1877,18 очка).

    ФИФА рейтинг сборная Азербайджана по футболу
    Azərbaycan millisi FIFA reytinqində dörd pillə geriləyib

