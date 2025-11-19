Сборная Азербайджана потеряла 4 позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Азербайджана по футболу опустилась на четыре позиции в рейтинге ФИФА.

Как сообщает Report, команда под руководством Айхана Аббасова, находится на 127-й позиции с 1132,97 очками.

В предыдущем списке команда была на 123-м месте с показателем 1142, 25.

В этом месяце сборная проиграла в отборочном этапе ЧМ-2026 Исландии со счетом 0:2, и Франции - со счетом 1:3.

Отметим, что первое место в рейтинге ФИФА занимает Испания (1877,18 очка).