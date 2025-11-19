Сборная Азербайджана потеряла 4 позиции в рейтинге ФИФА
Футбол
- 19 ноября, 2025
- 20:02
Сборная Азербайджана по футболу опустилась на четыре позиции в рейтинге ФИФА.
Как сообщает Report, команда под руководством Айхана Аббасова, находится на 127-й позиции с 1132,97 очками.
В предыдущем списке команда была на 123-м месте с показателем 1142, 25.
В этом месяце сборная проиграла в отборочном этапе ЧМ-2026 Исландии со счетом 0:2, и Франции - со счетом 1:3.
Отметим, что первое место в рейтинге ФИФА занимает Испания (1877,18 очка).
Последние новости
20:11
Фото
Азербайджан и Турция планируют реализовать совместные проекты в сфере ИКТИКТ
20:02
Эрдоган заявил о необходимости возобновления стамбульских переговоровВ регионе
20:02
Сборная Азербайджана потеряла 4 позиции в рейтинге ФИФАФутбол
19:59
Бельгия вновь столкнется с трехдневным транспортным хаосом с 24 ноябряДругие страны
19:57
Фото
Кыргызстан и Китай подписали программу межмидовского сотрудничества на 2026-2027 годыВ регионе
19:46
В 2026 году расходы Фонда страхования от безработицы увеличатсяСоциальная защита
19:42
Еврокомиссия: Пакет военной мобильности потребует существенных инвестицийДругие страны
19:34
Президент Кении принял министра оборонной промышленности АзербайджанаВнешняя политика
19:32