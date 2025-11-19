İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan millisi FIFA reytinqində dörd pillə geriləyib

    Futbol
    • 19 noyabr, 2025
    • 19:41
    Azərbaycan millisi FIFA reytinqində dörd pillə geriləyib

    Azərbaycan millisi FIFA reytinqində dörd pillə geriləyib.

    "Report" xəbər verir ki, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv 1132.97 xalla 127-ci pillədə qərarlaşıb.

    Komanda əvvəlki siyahıda 1142.25 xalla 123-cü idi.

    Yığma bu ay DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində evdə İslandiyaya 0:2, Fransaya isə 1:3 hesabı ilə uduzub.

    Qeyd edək ki, FIFA reytinqinin ilk pilləsində İspaniya (1877.18 xal) yer alıb.

    Azərbaycan millisi Futbol FIFA reytinq

    Son xəbərlər

    19:55

    Avropa Komissiyası: Hərbi mobillik paketi əhəmiyyətli investisiyalar tələb edəcək

    Digər
    19:53

    Zelenski: Türkiyə siyasətinin gücünə və onun Moskva tərəfindən nəzərə alınacağına güvənirəm

    Region
    19:41

    Azərbaycan millisi FIFA reytinqində dörd pillə geriləyib

    Futbol
    19:37

    ABŞ, Böyük Britaniya və Avstraliya Rusiyanın kiberinfrastrukturuna sanksiyalar tətbiq ediblər

    Digər ölkələr
    19:27
    Foto

    Leyla Əliyeva Beynəlxalq STEAM Azərbaycan Festivalını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    19:21
    Foto

    Keniya Prezidenti Azərbaycanın müdafiə sənayesi nazirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    19:15

    ƏƏSMN: Gələn il işsizlikdən sığorta fondunun xərcləri artacaq

    Sosial müdafiə
    19:13

    Sabah Cəlilabadın üç kəndində elektrik enerjisinin verilişi dayandırılacaq

    Energetika
    19:09
    Foto

    Azərbaycanın daha bir güləşçisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti