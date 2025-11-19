Azərbaycan millisi FIFA reytinqində dörd pillə geriləyib
Futbol
- 19 noyabr, 2025
- 19:41
Azərbaycan millisi FIFA reytinqində dörd pillə geriləyib.
"Report" xəbər verir ki, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv 1132.97 xalla 127-ci pillədə qərarlaşıb.
Komanda əvvəlki siyahıda 1142.25 xalla 123-cü idi.
Yığma bu ay DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində evdə İslandiyaya 0:2, Fransaya isə 1:3 hesabı ilə uduzub.
Qeyd edək ki, FIFA reytinqinin ilk pilləsində İspaniya (1877.18 xal) yer alıb.
Son xəbərlər
19:55
Avropa Komissiyası: Hərbi mobillik paketi əhəmiyyətli investisiyalar tələb edəcəkDigər
19:53
Zelenski: Türkiyə siyasətinin gücünə və onun Moskva tərəfindən nəzərə alınacağına güvənirəmRegion
19:41
Azərbaycan millisi FIFA reytinqində dörd pillə geriləyibFutbol
19:37
ABŞ, Böyük Britaniya və Avstraliya Rusiyanın kiberinfrastrukturuna sanksiyalar tətbiq ediblərDigər ölkələr
19:27
Foto
Leyla Əliyeva Beynəlxalq STEAM Azərbaycan Festivalını ziyarət edibDaxili siyasət
19:21
Foto
Keniya Prezidenti Azərbaycanın müdafiə sənayesi nazirini qəbul edibXarici siyasət
19:15
ƏƏSMN: Gələn il işsizlikdən sığorta fondunun xərcləri artacaqSosial müdafiə
19:13
Sabah Cəlilabadın üç kəndində elektrik enerjisinin verilişi dayandırılacaqEnergetika
19:09
Foto