Сборная Азербайджана поднялась в рейтинге ФИФА на одну строчку

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ ФИФА обнародовала новый рейтинг мировых сборных.

Как сообщает Report, по сравнению с прошлым месяцем, сборная Азербайджана поднялась на одну строчку.

На данный момент возглавляемый Гурбаном Гурбановым коллектив находится на 107-й строчке с 1207 очками.

Один из соперников в 3-й группе Лиги D Лиги наций УЕФА - "Косово", поднялся на одну строчку и занял 137-ю строчку с 1099 очками.

Мальта сохранила свою позицию и находится на 183-й строчке с 927 очками. Фарерские острова опустились на 3 строчки. Команда находится на 95-й строчке с 1251 очком.

Возглавляет рейтинг ФИФА Бельгия - 1733 очка. Франция находится на втором месте - 1732 очка, Бразилия - на третьем - 1669 очков.

Позиция сборной Турции осталась в рейтинге неизменной - 38-я строчка, 1449 очков.