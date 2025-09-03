Сборная Азербайджана по футболу U-19 начала турнир в Словении с победы
Футбол
- 03 сентября, 2025
- 21:07
Сборная Азербайджана по футболу среди игроков до 19 лет успешно стартовала на товарищеском турнире "Slovenia Nations Cup".
Как сообщает Report, находящаяся на учебно-тренировочном сборе в Словении команда в первом матче обыграла Исландию со счетом 2:1.
В составе азербайджанской сборной отличились Зия Шекерханов (46-я минута) и Шахин Ибрагимов (55-я минута).
Отметим, что следующим соперником Азербайджана на турнире будет сборная Фарерских островов, матч пройдет 6 сентября.
