İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Azərbaycan millisi beynəlxalq turnirə qələbə ilə başlayıb

    Futbol
    • 03 sentyabr, 2025
    • 20:55
    Azərbaycan millisi beynəlxalq turnirə qələbə ilə başlayıb

    Azərbaycanın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi "Slovenia Nations Cup" yoldaşlıq turnirinə qələbə ilə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Sloveniyada təlim-məşq toplanışında olan komanda ilk oyununu İslandiya yığmasına qarşı keçirib.

    "Preddvor" stadionunda keçirilən görüş Elxan Abdullayevin yetirmələrinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Millinin heyətində Ziya Şəkərxanov (46-cı dəqiqə) və Şahin İbrahimov (55-ci dəqiqə) fərqləniblər.

    Qeyd edək ki, U-19 beynəlxalq turnir çərçivəsində növbəti oyununu sentyabrın 6-da Farer adaları yığmasına qarşı keçirəcək.

    Azərbaycan U-19 millisi AFFA Futbol
    Rus Versiası Rus Versiası
    Сборная Азербайджана по футболу U-19 начала турнир в Словении с победы

    Son xəbərlər

    22:12

    Sabah İmişlidə 800-ə yaxın abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    22:10

    "Qarabağ"ın rəqibi müdafiəçisini qeydiyyatdan keçirə bilməyib

    Futbol
    22:06

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: İrəvanın türk siması necə dəyişdirildi?

    Daxili siyasət
    21:46

    Azərbaycanın U-19 millisinin baş məşqçisi: "Uşaqlar yaxşı xarakter göstərdilər"

    Fərdi
    21:39

    Uitkoff "İstəklilər Koalisiyası"nın toplantısından əvvəl Fransaya gedib

    Digər ölkələr
    21:16

    HƏMAS İsrailin əməliyyatları genişləndirməsinə girovların həyatını təhdid etməklə cavab verib

    Digər ölkələr
    21:16

    Azərbaycan cüdoçularının Avropa çempionatındakı ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    20:55

    Tramp ABŞ-nin Polşadakı hərbi mövcudluğunu artırmağa hazır olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    20:55

    Azərbaycan millisi beynəlxalq turnirə qələbə ilə başlayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti