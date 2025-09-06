Сантуш не намерен уходить в отставку по собственной инициативе

У меня действующий контракт со сборной Азербайджана, с какой стати я должен уходить в отставку?

Как передает корреспондент Report из Рейкьявика, об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш по итогам встречи с Исландией.

"В первом тайме мы смогли защищаться хорошо. Хотели играть от обороны и рассчитывать на контратаки. В конце первого тайма мы пропустили гол с углового. В перерыве я попросил их сохранять спокойствие. К сожалению, после второго пропущенного гола команда полностью потерялась. У меня действующий контракт со сборной Азербайджана. Если АФФА захочет отправить меня в отставку, мы можем это обсудить. С какой стати я должен уходить в отставку?", - сказал Сантуш.

Отметим, что матч Исландия - Азербайджан завершился победой хозяев со счетом 5:0.