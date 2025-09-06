İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Fernandu Santuş: "Axı nəyə görə istefa verməliyəm?"

    Futbol
    • 06 sentyabr, 2025
    • 01:00
    Fernandu Santuş: Axı nəyə görə istefa verməliyəm?

    Azərbaycan millisi ilə müqavilə müddətim davam edir.

    "Report"un Reykyavikə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, bunu futbol üzrə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Fernandu Santuş mətbuat konfransında deyib. 

    Mütəxəssis İslandiya yığmasına qarşı keçirilən DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "İlk hissədə yaxşı müdafiə oluna bildik. İstəyirdik ki, müdafiədən oynayaraq əks-hücumlara bel bağlayaq. İlk hissənin sonlarında künc zərbəsindən qol buraxdıq. Fasilədə futbolçulara sakit olmalarını tapşırdım. Təəssüf ki, ikinci qolu buraxdıqdan sonra komanda tamamilə özünü itirdi. Mənim Azərbaycan millisi ilə müqavilə müddətim davam edir. AFFA məni istefaya göndərmək istəsə, bu barədə danışa bilərik. Axı nəyə görə istefa verməliyəm?".

    Qeyd edək ki, İslandiya - Azərbaycan görüşü ev sahiblərinin 5:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Fernandu Santuş AFFA Azərbaycan millisi
    Сантуш не намерен уходить в отставку по собственной инициативе

    Son xəbərlər

    02:17

    Tramp: ABŞ donanmasına təhdid yaradan Venesuela hərbi təyyarələri vurulacaq

    Digər ölkələr
    01:49

    Azərbaycan millisinin kapitanı: "Böyükhesablı məğlubiyyətə görə çox utanırıq"

    Futbol
    01:33

    İslandiya millisinin baş məşqçisi: "Əsas olan qələbə qazanmaq idi"

    Futbol
    01:25

    Cənubi Koreya vətəndaşlarının ABŞ-də kütləvi şəkildə saxlanılmasını pisləyib

    Digər ölkələr
    01:00

    Fernandu Santuş: "Axı nəyə görə istefa verməliyəm?"

    Futbol
    00:58

    Azərbaycanın U-21 millisi Portuqaliya yığmasına məğlub olub

    Futbol
    00:55

    KİV: Fitso Ukraynanın Aİ-yə daxil olmasını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    00:47

    AFFA-nın baş katibi: "Azərbaycan millisinin baş məşqçisi istefa verməsə, bu barədə özümüz tədbir görəcəyik"

    Futbol
    00:35
    Foto
    Video

    DÇ-2026: Azərbaycan millisi böyük hesabla məğlub olub - YENİLƏNİB-8

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti