Самый популярный футболист мира-2012 повторил укус Суареса

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Венесуэльский футболист мексиканского клуба "Тихуана" Хуан Аранго укусил одного из своих соперников во время матча. Об этом пишет Lenta.Ru со ссылкой на издание Goal.com.

Эпизод произошел за несколько секунд до конца матча чемпионата Мексики против "Монтеррея", в котором "Тихуана" проиграла со счетом 3:4. Аранго бежал рядом с игроком команды соперника Хесусом Савала и укусил его в левое плечо. Ожидается, что венесуэльцу грозит длительная дисквалификация.

Report отмечает, что в Мексике инцидент сравнили с похожим случаем на чемпионате мира-2014, когда уругваец Луис Суарес укусил в плечо итальянского защитника Джорджио Кьеллини.

34-летний Аранго долгое время выступал в Европе за испанскую "Мальорку" и менхенгладбахскую "Боруссию". Венесуэлец стал известен благодаря мастерству исполнения штрафных и стандартных положений. За это футболист получил прозвище Арангол.

В 2012 году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Аранго самым популярным футболистом мира.