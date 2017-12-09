Самир Алиев: Хотим привлечь новых, талантливых игроков в команду

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ "Мы не плохо сыграли. Создали голевые эпизоды, но не смогли ими воспользоваться. Уровень соперника был перед глазами".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции после отложенной игры 4-го тура между "Карабахом" и "Сабаилом", которая завершилась в пользу агдамцев со счетом 2:0, сказал наставник столичной команды Самир Алиев.

Затем молодой специалист ответил на вопросы журналистов:

- В продолжение игры создалось такое впечатление, будто будь вы на поле, то лучше реализовали свои возможности...

- Я не был на поле. У нас в наличии только эти футболисты. Будем стараться еще больше работать над собой. Хотим усилить состав. Несколько футболистов находяться в центре нашего внимания.

- Сегодня вы заменили Нурлана Новрузова, а в прошлой игре – Амита Гулузадэ. Можно сказать, что эти игроки уже попали в "черный список "?

- Игроки хотят, чтоб я дал им шанс. И я его даю. Что касается замен, то играют слабо, оттого и меняю.

- Главная задача "Сабаила" это вырастить игроков для национальной сборной. Перед командой не стоят конкретные задачи. Это не избавляет команду от дополнительного давления?

- Нет. Если перед нами не ставят цель, это не означает, что надо выходить и проигрывать. Стараемся постоянно развивать нашу игру, хорошо использовать имеющихся у нас талантливых игроков. Хотим привлечь новых, талантливых игроков в команду.

- Вы ищете игроков по системе или стараетесь приобщить игроков к своей системе?

- Планируем менять свою систему. Впереди нас ожидают две игры кубка страны. Мы начнем работу в этом отношении после кубковых игр. У нас будет приблизительно 15-20 дней. Мы опробуем новую систему за это время. Наверно, в третьем круге мы воспользуемся другой системой.