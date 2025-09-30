Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Салиба продлил контракт с "Арсеналом" до 2030 года

    Футбол
    • 30 сентября, 2025
    • 05:21
    Салиба продлил контракт с Арсеналом до 2030 года

    Лондонский "Арсенал" продлил до лета 2030 года контракт с центральным защитником Вильямом Салиба.

    Как передает Report, об этом в выпуске на своем YouTube-канале рассказал футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

    По его информации, официально клуб сообщит о подписании в ближайшее время.

    "Новый контракт Вильяма Салиба с "Арсеналом" рассчитан на пять лет, до июня 2030 года. Все готово. Салиба подписал новый контракт с "Арсеналом". И это отличная новость для "Арсенала", не только потому что Салиба остался, но и потому, что это произошло в начале сезона, чтобы избежать слухов и спекуляций об интересе "Реала"...Агент Салиба в Англии завершил все формальности, сделал фотографии, и скоро будет официальное объявление", - сказал журналист.

    Он указал, что спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта хотел как можно быстрее продлить контракт, после того как в августе предложил игроку и его агенту новое соглашение.

