Салиба продлил контракт с "Арсеналом" до 2030 года

Лондонский "Арсенал" продлил до лета 2030 года контракт с центральным защитником Вильямом Салиба.

Как передает Report, об этом в выпуске на своем YouTube-канале рассказал футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, официально клуб сообщит о подписании в ближайшее время.

"Новый контракт Вильяма Салиба с "Арсеналом" рассчитан на пять лет, до июня 2030 года. Все готово. Салиба подписал новый контракт с "Арсеналом". И это отличная новость для "Арсенала", не только потому что Салиба остался, но и потому, что это произошло в начале сезона, чтобы избежать слухов и спекуляций об интересе "Реала"...Агент Салиба в Англии завершил все формальности, сделал фотографии, и скоро будет официальное объявление", - сказал журналист.

Он указал, что спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта хотел как можно быстрее продлить контракт, после того как в августе предложил игроку и его агенту новое соглашение.