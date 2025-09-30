İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Saliba "Arsenal" ilə müqaviləsini uzadıb

    Futbol
    • 30 sentyabr, 2025
    • 05:53
    Saliba Arsenal ilə müqaviləsini uzadıb

    Mərkəz müdafiəçisi Uilyam Saliba Londonun "Arsenal" futbol klubu ilə müqaviləsini uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə futbol insayderi Fabrisio Romano məlumat yayıb.

    Jurnalistin sözlərinə görə, yeni müqavilə 2030-cu ilin yayına qədər qüvvədə olacaq.

    "Uilyam Salibanın "Arsenal"la yeni müqaviləsi 5 illik - 2030-cu ilin iyununa qədərdir. Hər şey hazırdır. Saliba "Arsenal"la yeni müqavilə imzalayıb və bu, komanda üçün əla xəbərdir, təkcə Saliba klubda qaldığı üçün yox, həm də ona görə ki, bu, "Real Madrid"in marağı ilə bağlı söz-söhbətlərdən, spekulyasiyalardan qaçmaq üçün mövsümün əvvəlində baş verib.

    Çünki "Real Madrid" həqiqətən Saliba ilə maraqlanırdı; bunlar sadəcə media şayiələri deyil. Bu "Arsenal" və Salibanın özü üçün çox vacibdir. "Arsenal"ın direktoru Andrea Berta avqust ayında oyunçuya və onun agentinə yeni müqavilə təklif etdikdən sonra müqaviləni mümkün qədər tez uzatmaq istəyirdi", - o qeyd edib.

