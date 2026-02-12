Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcəyə daxilolmalar üzrə proqnoz 4 % çox icra edilib
Maliyyə
- 12 fevral, 2026
- 15:17
Bu ilin yanvar ayında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin (ƏMDX) xətti ilə dövlət əmlakının icarəsindən dövlət büdcəsinə daxilolmalar 4,9 milyon manat təşkil edib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, icarə daxilolmaları proqnozdan 4,4 % çox icra edilib.
Xatırladaq ki, bu il ƏMDX icarədən büdcəyə 40 milyon manat vəsait köçürməlidir. Beləliklə, 1 ay ərzində həmin məbləğin 12,25 %-i təmin olunub.
Son xəbərlər
16:01
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin hərbi qulluqçuları və mülki işçiləri təltif ediliblərDaxili siyasət
15:58
Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşları təltif edilib, ali xüsusi rütbələr verilibDaxili siyasət
15:53
Foto
Azərbaycanda fond bazarına dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi müzakirə edilibMaliyyə
15:51
BMT-nin əlaqələndiricisi Çili səfiri ilə Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına dəstəyini müzakirə edibXarici siyasət
15:46
Ötən il Azərbaycanda qaz istehlakı 13 milyard kubmetri ötübEnergetika
15:42
Con Stounz yayda "Mançester Siti"dən ayrılacaqFutbol
15:41
II Qareginin qardaşı oğlu ev dustaqlığına buraxılıbRegion
15:41
Ərdoğan deputatların parlamentdəki davasına münasibət bildiribRegion
15:37