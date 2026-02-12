İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcəyə daxilolmalar üzrə proqnoz 4 % çox icra edilib

    Maliyyə
    • 12 fevral, 2026
    • 15:17
    Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcəyə daxilolmalar üzrə proqnoz 4 % çox icra edilib

    Bu ilin yanvar ayında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin (ƏMDX) xətti ilə dövlət əmlakının icarəsindən dövlət büdcəsinə daxilolmalar 4,9 milyon manat təşkil edib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, icarə daxilolmaları proqnozdan 4,4 % çox icra edilib.

    Xatırladaq ki, bu il ƏMDX icarədən büdcəyə 40 milyon manat vəsait köçürməlidir. Beləliklə, 1 ay ərzində həmin məbləğin 12,25 %-i təmin olunub.

