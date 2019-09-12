"Сабаиль" попал в десятку дебютантов Лиги Европы

В сезоне 2018/2019 команды 10 стран получили путевку в Лигу Европы УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, среди них также азербайджанская команда "Сабаиль".

В десятку также попали: "Ени Малатьяспор" (Турция), "Витебск" (Беларусь), "Жалгирис" (Каунас, Литва), "РФШ Рига" (Латвия), "Сперанца" (Молдова), "Академия Пандева" (Северная Македония), "Легия" (Польша), "Арсенал" (Тула, Россия) и "Мура" (Словения).

Число дебютантов в Лиге чемпионов в этом сезоне составило 7. Это - "Сабуртало" (Грузия), "Аталанта" (Италия), "Ферроникели" (Косово), Рига (Латвия), "Пяст" (Польша), "Краснодар" (Россия) и "Арарат" (Армения).

Отметим, что в I квалификационном туре Лиге Европы "Сабаиль" приостановил борьбу, проиграв в обеих матчах румынскому клубу "Университатья" со счетом 2:3.