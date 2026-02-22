"Сабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана по футболу

В Премьер-лиге Азербайджана состоялся еще один матч 21-го тура.

Как сообщает Report, во втором матче дня столичный "Сабах" принимал гянджинский "Кяпаз".

Встреча на Bank Respublika Arena завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Есдинственный гол на 88-й минуте забил Кахим Пэррис.

Бакинцы довели количество очков в активе и уверенно лидируют в турнирной таблице с 52 очками. Представитель Гянджи набрал 13 баллов и занимает 11-е место.

В первой встрече дня "Шамахы" сыграл вничью с "Имишли" - 0:0.

Отметим, что в предыдущих матчах 21-го тура "Туран Товуз" победил "Зиря", "Араз-Нахчыван" - "Карван-Евлах" (оба матча завершились со счетом 2:0). Матч "Сумгайыт" - "Габала" завершился безголевой ничьей. Игра "Нефтчи" - "Карабах" отложена на неопределенный срок.