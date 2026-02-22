Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    "Сабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана по футболу

    Футбол
    • 22 февраля, 2026
    • 19:19
    Сабах одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана по футболу

    В Премьер-лиге Азербайджана состоялся еще один матч 21-го тура.

    Как сообщает Report, во втором матче дня столичный "Сабах" принимал гянджинский "Кяпаз".

    Встреча на Bank Respublika Arena завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Есдинственный гол на 88-й минуте забил Кахим Пэррис.

    Бакинцы довели количество очков в активе и уверенно лидируют в турнирной таблице с 52 очками. Представитель Гянджи набрал 13 баллов и занимает 11-е место.

    В первой встрече дня "Шамахы" сыграл вничью с "Имишли" - 0:0.

    Отметим, что в предыдущих матчах 21-го тура "Туран Товуз" победил "Зиря", "Араз-Нахчыван" - "Карван-Евлах" (оба матча завершились со счетом 2:0). Матч "Сумгайыт" - "Габала" завершился безголевой ничьей. Игра "Нефтчи" - "Карабах" отложена на неопределенный срок.

    Премьер-лига Азербайджана футбол
