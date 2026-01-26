Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    "Сабах" объяснил причину ухода Аяза Гулиева из команды

    Футбол
    • 26 января, 2026
    • 14:15
    Сабах объяснил причину ухода Аяза Гулиева из команды

    "Сабах" объяснил причину ухода Аяза Гулиева из команды.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщил руководитель пресс-службы столичного представителя Эльнур Гамидов.

    Он сказал, что 29-летний полузащитник получил предложение от другого клуба и выразил желание покинуть команду:

    "Срок контракта Аяза Гулиева с "Сабахом" истекал в конце сезона. У него было предложение из России. Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию. Желаем Аязу успехов в дальнейшей карьере".

    Отметим, что Аяз Гулиев выступал за "Сабах" с 2023 года. За это время он провел 54 матча в составе команды. Ожидается, что футболист перейдет в российский клуб "Арсенал".

    "Sabah" Ayaz Quliyevin komandadan ayrılmasının səbəbini açıqlayıb

