"Сабах" начал продажу единых билетов на домашние матчи Лиги чемпионов УЕФА

Футбольный клуб "Сабах" объявил о начале продажи единых билетов на четыре домашних матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Стоимость абонементов составляет от 35 до 285 манатов.

Как сообщили Report в пресс-службе столичного клуба, один билет позволит болельщикам посетить все четыре встречи на Бакинском олимпийском стадионе.

"Сабах" примет чешскую "Славию", дортмундскую "Боруссию", испанскую "Барселону" и итальянский "Наполи".

Приобретенные билеты не подлежат возврату, обмену или восстановлению.

Они будут доступны только в формате QR-билетов. Для их использования болельщикам необходимо войти в мобильное приложение iTicket.AZ с учетной записи, через которую была совершена покупка.

QR-коды будут активироваться только в дни проведения соответствующих матчей.