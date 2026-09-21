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    "Сабах" начал продажу единых билетов на домашние матчи Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    • 21 сентября, 2026
    • 19:37
    Сабах начал продажу единых билетов на домашние матчи Лиги чемпионов УЕФА

    Футбольный клуб "Сабах" объявил о начале продажи единых билетов на четыре домашних матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Стоимость абонементов составляет от 35 до 285 манатов.

    Как сообщили Report в пресс-службе столичного клуба, один билет позволит болельщикам посетить все четыре встречи на Бакинском олимпийском стадионе.

    "Сабах" примет чешскую "Славию", дортмундскую "Боруссию", испанскую "Барселону" и итальянский "Наполи".

    Приобретенные билеты не подлежат возврату, обмену или восстановлению.

    Они будут доступны только в формате QR-билетов. Для их использования болельщикам необходимо войти в мобильное приложение iTicket.AZ с учетной записи, через которую была совершена покупка.

    QR-коды будут активироваться только в дни проведения соответствующих матчей.

    ФК Сабах Лига чемпионов УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ФК Барселона ФК Боруссия
    Çempionlar Liqası: "Sabah"ın Bakıdakı dörd ev oyununa vahid biletlər satışa çıxarılıb
    Sabah puts Champions League home match package tickets on sale

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