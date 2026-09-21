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    Çempionlar Liqası: "Sabah"ın Bakıdakı dörd ev oyununa vahid biletlər satışa çıxarılıb

    Futbol
    • 21 sentyabr, 2026
    • 19:29
    Çempionlar Liqası: Sabahın Bakıdakı dörd ev oyununa vahid biletlər satışa çıxarılıb

    "Sabah"ın UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində keçirəcəyi ev oyunlarına vahid biletlər satışa çıxarılıb.

    Bu barədə "Report"a paytaxt klubunun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Azarkeşlər bir bilet əldə etməklə komandanın "Slaviya" (Çexiya), "Borussiya" (Dortmund, Almaniya), "Barselona" (İspaniya) və "Napoli"yə (İtaliya) qarşı keçirəcəyi dörd ev qarşılaşmasını canlı izləyə biləcəklər.

    Biletlərin qiyməti 35-285 manat aralığında dəyişir.

    Alınmış biletlərin geri qaytarılmayacağı, dəyişdirilməyəcəyi və bərpa edilməyəcəyi bildirilib.

    Biletlər yalnız QR-bilet formatında təqdim olunur. Biletdən istifadə etmək üçün azarkeşin iTicket.AZ mobil tətbiqində bileti əldə etdiyi hesabına daxil olması tələb olunur. QR-biletlər yalnız qarşılaşmaların keçiriləcəyi gün aktivləşdiriləcək.

    Qeyd edək ki, "Sabah" rəqiblərini Bakı Olimpiya Stadionunda qəbul edəcək.

    Sabah FK UEFA Çempionlar Liqası Bilet satışı Bakı Olimpiya Stadionu
    "Сабах" начал продажу единых билетов на домашние матчи Лиги чемпионов УЕФА
    Sabah puts Champions League home match package tickets on sale

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