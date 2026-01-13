Руни готов войти в тренерский штаб "Манчестер Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни высказался о ситуации в клубе, а также заявил о готовности войти в тренерский штаб команды.

Как передает Report, об этом У. Руни заявил в подкасте BBC.

"Независимо от того, придет ли Майкл [Кэррик], Флетч [Даррен Флетчер], Джон О'Ши или я, клубу нужны люди, которые знают его изнутри, которым он небезразличен и которые понимают, что значит быть игроком "Манчестер Юнайтед". Клуб потерял свою идентичность, утратил чувство семьи, если хотите.

Будь то Уле [Уле-Гуннар Сульшер] или Майкл - это возможность вернуть дух "Манчестер Юнайтед" в команду. Присоединился бы к штабу Кэррика? Конечно. Это не составляет труда. Я не выпрашиваю работу. Просто чтобы все знали: если бы меня попросили войти в штаб, я бы, безусловно, согласился", - отметил Руни.