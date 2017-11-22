Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Руководство "Нефтчи" встретилось с представителями клуба "Челси", которые сыграют против "Карабаха" в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, президент столичного клуба Орхан Гусейнзаде и вице-президент Эльнур Эйвазов встретились с секретарем и главным тренером проводящего последнюю предыгровую тренировку на Bakcell Arena лондонского представителя Дэвидом Бернардом и Антонио Конте.

Представители клубов обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между академиями. О. Гусейнзаде сообщил гостям, что в "Нефтчи" особе внимание уделяется развитию детского футбола, предложил представителям английского клуба, чтобы талантливые выпускники футбольной академии проходили практику в "Челси". Д. Бернард положительно оценил предложение президента, назвав такое сотрудничество эффективным.

Э. Эйвазов выразил удовлетворение, принимая в гостях клуб с мировым именем. Поблагодарив за гостеприимство, А. Конте выразил удовлетворение организацией тренировки на Bakcell Arena. В завершение встречи стороны вручили друг другу памятные подарки.

Отметим, что предстоящий на Бакинском олимпийском стадионе матч начнется в 21:00.