​Ровнаг Абдуллаев встретился с президентом ФИФА - ФОТО

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента АФФА Ровнага Абдуллаева с президентом ФИФА Йозефом Блаттером. Как сообщает агентство Report, на встрече прозвучала подробная информация о проделанной с целью развития азербайджанского футбола работой в 2014 году, был продемонстрирован видеоролик о ходе строительных работ на Бакинском олимпийском стадионе. После ознакомления с информацией о проделанной в этой области работе в Азербайджане, президент ФИФА выразил свою удовлетворенность развитием этой области в нашей стране. На встрече также приняли участие заместитель директора по коммуникациям и связям с общественностью ФИФА Николас Мейнгот, менеджер ФИФА по развитию футбола в Европе Ева Паскуе, ассистенты президента Эдвард Браун и Гай-Филипп Матье, а также генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

Отметим, что 6 июня 2011 года в церемонии закладки фундамента стадиона принимали участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент ФИФА Йозеф Блаттер, президент УЕФА Мишель Платини и президент АФФА Ровнаг Абдуллаев.