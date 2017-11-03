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    Ровнаг Абдуллаев: Срок контракта с Гурбаном Гурбановым будет минимум 6 лет - ОБНОВЛЕНО

    Президент АФФА: Я поздравляю его и желаю успехов© Report/ Firi Salim

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев после заседания Исполнительного комитета структуры провел совместный брифинг с новым главным тренером национальной команды Азербайджана Гурбаном Гурбановым.

    Как сообщает Report, руководитель национальной ассоциации ответил на вопросы журналистов.

    "Заседание завершилось. Единогласным решением Гурбан Гурбанов был назначен главным тренером. Я поздравляю его и желаю успехов", - подчеркнул президент АФФА.

    Он отметил, что Гурбан Гурбанов останется на посту главного тренера клуба "Карабах" и членом Исполнительного комитета: "Члены Исполнительного комитета единогласно поддержали кандидатуру Гурбана Гурбанова на должности главного тренера "Карабаха".

    По словам президента АФФА, с Гурбаном Гурбановым подписан шестилетний контракт: "С прежними главными тренерами мы подписывали контракт, как правило, на 2 года. С новым главным тренером подписан шестилетний контракт, охватывающий три цикла".

    Говоря об условиях контракта, Ровнаг Абдуллаев сказал: "Условие контракта - служба Родине".

    Президент АФФА отметил, что новый главный тренер сборной будет тесно работать с клубами, выступающими в чемпионате страны: "Базовой командой сборной будет "Карабах".

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