Ровнаг Абдуллаев: Организация четырех игр Евро-2020 в Баку – большой успех нашего государства

"Сегодня наша конференция совпала со знаменательным днем".

"Сегодня наша конференция совпала со знаменательным днем".

Как передает Report, об этом заявил президент АФФА Ровнаг Абдуллаев и поздравил азербайджанский народ с Днем молодежи – 2 февраля.

По словам президента АФФА, несмотря на пандемию, 2021 год прошел по успешно. Р.Абдуллаев особо выделил проведение в Баку четырех игр Евро-2020: "От имени всей футбольной общественности выражаю признательность нашему государству и президенту Ильхаму Алиеву за оказанную поддержку на всех этапах. Это большой успех нашего государства".