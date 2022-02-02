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Ровнаг Абдуллаев: Организация четырех игр Евро-2020 в Баку – большой успех нашего государства

Ровнаг Абдуллаев: Организация четырех игр Евро-2020 в Баку – большой успех нашего государства "Сегодня наша конференция совпала со знаменательным днем".
Футбол
2 февраля 2022 г. 10:23
Ровнаг Абдуллаев: Организация четырех игр Евро-2020 в Баку – большой успех нашего государства
Ровнаг Абдуллаев

"Сегодня наша конференция совпала со знаменательным днем".

Как передает Report, об этом заявил президент АФФА Ровнаг Абдуллаев и поздравил азербайджанский народ с Днем молодежи – 2 февраля.

По словам президента АФФА, несмотря на пандемию, 2021 год прошел по успешно. Р.Абдуллаев особо выделил проведение в Баку четырех игр Евро-2020: "От имени всей футбольной общественности выражаю признательность нашему государству и президенту Ильхаму Алиеву за оказанную поддержку на всех этапах. Это большой успех нашего государства".

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Версия на английском языке Hosting 4 EURO 2020 matches in Baku - great success, AFFA president says
Версия на азербайджанском языке Rövnəq Abdullayev: "AVRO-2020-nin oyunlarının Bakıda təşkili dövlətimizin böyük uğurudur"

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