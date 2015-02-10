Российский главный тренер уволен из испанской сборной

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Руководство испанского клуба "Мальорка" уволило Валерия Карпина с поста главного тренера. Как сообщает Report, спортивный директор клуба Мигель Анхель Надаль в своем заявлении издательству AS отметил, что их пути с 46-летним специалистом разошлись по взаимному согласию.

Таким образом, состоялась давно ожидаемая отставка главного тренера. Сумма компенсации составила 400 тыс. евро.

Отметим, что "Мальорка" выступает во второй по значимости лиге Испании - Сегунде. В этом сезоне из 24 матчей команда завоевала 7 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений. Сейчас они с 27-ю баллами занимают 15-е место среди 22 команд. "Мальорка" также распрощалась с Кубком Испании.

Карпин возглавлял испанскую команду с августа 2014 года.