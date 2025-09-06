Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    • 06 сентября, 2025
    • 22:59
    Роналду забил 942-й гол в карьере

    Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил 942-й мяч в профессиональной карьере.

    Как сообщает Report, в составе сборной Португалии 40-летний форвард дважды поразил ворота сборной Армении в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

    Игра состоялась в Ереване на стадионе имени Вазгена Саргсяна и завершилась уверенной победой гостей со счетом 5:0.

    Всего на счету Роналду 450 голов за "Реал Мадрид", 145 голов - за "Манчестер Юнайтед", 101 мяч - за "Ювентус" и 101 гол - за "Аль-Наср". Оставшиеся голы португалец забил за лиссабонский "Спортинг" и национальную сборную Португалии.

    Ronaldu karyerasının 942-ci qolunu vurub

