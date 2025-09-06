Роналду забил 942-й гол в карьере

Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил 942-й мяч в профессиональной карьере.

Как сообщает Report, в составе сборной Португалии 40-летний форвард дважды поразил ворота сборной Армении в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Игра состоялась в Ереване на стадионе имени Вазгена Саргсяна и завершилась уверенной победой гостей со счетом 5:0.

Всего на счету Роналду 450 голов за "Реал Мадрид", 145 голов - за "Манчестер Юнайтед", 101 мяч - за "Ювентус" и 101 гол - за "Аль-Наср". Оставшиеся голы португалец забил за лиссабонский "Спортинг" и национальную сборную Португалии.