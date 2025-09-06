İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Ronaldu karyerasının 942-ci qolunu vurub

    Futbol
    • 06 sentyabr, 2025
    • 23:32
    Ronaldu karyerasının 942-ci qolunu vurub

    Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nasr" klubunun portuqaliyalı hücumçusu Kriştianu Ronaldu peşəkar karyerasının 942-ci qolunu vurub.

    "Report"un məlumatına görə, Portuqaliya millisinin 40 yaşlı forvardı 2026-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində bu gün Ermənistan millisi ilə oyunda rəqib qapısına iki dəfə yol tapıb.

    Qarşılaşma İrəvanda keçirilib və qonaqların 5:0 hesablı inamlı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Ronaldu ümumilikdə "Real Madrid"in heyətində 450, "Mançester Yunayted"də 145, "Yuventus"da 101, "Əl-Nasr"in heyətində isə 101 qol vurub. Hücumçu digər qollarını Lissabon "Sportinq"i və Portuqaliya millisinin heyətində vurub.

    Kriştianu Ronaldu Karyera DÇ-2026
    Роналду забил 942-й гол в карьере

    Son xəbərlər

    23:39
    Foto

    Oğuzda iribuynuzlu heyvan yol qəzasına səbəb olub, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    23:32

    Ronaldu karyerasının 942-ci qolunu vurub

    Futbol
    23:18

    Azərbaycan güləşçiləri beynəlxalq yarışın ilk günündə 4 medal qazanıblar

    Fərdi
    22:51

    Livan Prezidenti: İsrailin hücumları ordumuzun cənub sərhədində yerləşdirilməsinə mane olur

    Digər
    22:42

    Qazaxda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

    Hadisə
    22:31

    DÇ-2026: Portuqaliya millisi Ermənistan yığmasını darmadağın edib

    Futbol
    22:24

    Polşaya naməlum obyekt düşüb

    Digər ölkələr
    22:01

    Lənkəranda 34 yaşlı qadın bıçaqlanıb

    Hadisə
    21:54

    Azərbaycan airbadminton millisi Avropa çempionatında ikinci olub - YENİLƏNİB

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti