​Роналду вышел на первое место по числу побед в Лиге чемпионов

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вышел на первое место по числу побед в матчах Лиги чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на "Спорт-Экспресс", туринский клуб на домашнем стадионе победил немецкий "Байер" со счетом 3:0 в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Роналду забил один из мячей своей команды. На счету португальского форварда 102 победы в турнире, по этому показателю он обошел Икера Касильяса (101). На третьем месте — Хави (91), на четвертом — Лионель Месси (80), пятую и шестую позиции делят Рауль и Андрес Иньеста (по 79 побед).