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Роналду стал первым игроком, сыгравшим на шести чемпионатах Европы

Роналду стал первым игроком, сыгравшим на шести чемпионатах Европы Чемпионат Европы 2024 года в Германии стал шестым в карьере нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду.
Футбол
19 июня 2024 г. 00:34
Роналду стал первым игроком, сыгравшим на шести чемпионатах Европы

Чемпионат Европы 2024 года в Германии стал шестым в карьере нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду.

Как сообщает Report, рекорд установлен в матче первого тура группового этапа против команды Чехии.

До начала турнира Роналду уже был рекордсменом по количеству сыгранных европейских первенств. Ранее на этом турнире полузащитник сборной Хорватии и испанского "Реала" Лука Модрич догнал португальца, до встречи между португальцами и чехами у футболистов было по пять проведенных турниров.

Роналду также является игроком, который провел наибольшее количество матчей в финальной части турнира - 26 встреч. Португалец является лучшим бомбардиром в истории соревнования (14 голов), на каждом из пяти предыдущих первенств португалец забивал минимум один гол.

Роналду 39 лет, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира.

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Версия на азербайджанском языке Kriştianu Ronaldu Avropa çempionatları tarixinə düşüb

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