О нас

Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную

Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную Португальский нападающий Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по числу голов за национальную команду.
Футбол
9 июня 2025 г. 06:17
Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную

Португальский нападающий Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по числу голов за национальную команду.

Как сообщает Report, в финале Лиги наций со сборной Испании (2:2, 5:3 пен) Роналду стал автором одного гола.

Нападающий забил свой 138-й гол за сборную, обновив мировой рекорд. На втором месте по этому показателю находится аргентинский нападающий Лионель Месси, на счету которого 112 голов за национальную команду.

Роналду завоевал третий трофей в сборной Португалии. В 2019 году он также побежал в Лиге наций, а в 2016-м выиграл чемпионат Европы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ronaldu millinin heyətindəki qolların sayına görə dünya rekorduna imza atıb

Экслюзивные новости

M-Gaz: Совместный проект с SOCAR по гибридной газификации может быть расширен на Северную Македонию и Албанию - ИНТЕРВЬЮ
M-Gaz: Совместный проект с SOCAR по гибридной газификации может быть расширен на Северную Македонию и Албанию - ИНТЕРВЬЮ
5 июня 2025 г. 11:43
Марк Альфельди-Борусс: Соглашение SOCAR и MOL открывает новый этап энергопартнерства Баку и Будапешта - ИНТЕРВЬЮ
Марк Альфельди-Борусс: Соглашение SOCAR и MOL открывает новый этап энергопартнерства Баку и Будапешта - ИНТЕРВЬЮ
4 июня 2025 г. 12:05
Селим Гювен: ACWA Power заинтересована в проектах трансграничной зеленой энергетики с участием Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Селим Гювен: ACWA Power заинтересована в проектах трансграничной "зеленой энергетики" с участием Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
4 июня 2025 г. 11:31
Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июня 2025 г. 09:00
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
30 мая 2025 г. 16:55
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
30 мая 2025 г. 12:54
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi