Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную

Португальский нападающий Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по числу голов за национальную команду.
Как сообщает Report, в финале Лиги наций со сборной Испании (2:2, 5:3 пен) Роналду стал автором одного гола.
Нападающий забил свой 138-й гол за сборную, обновив мировой рекорд. На втором месте по этому показателю находится аргентинский нападающий Лионель Месси, на счету которого 112 голов за национальную команду.
Роналду завоевал третий трофей в сборной Португалии. В 2019 году он также побежал в Лиге наций, а в 2016-м выиграл чемпионат Европы.