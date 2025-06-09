Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную

Португальский нападающий Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по числу голов за национальную команду.

Португальский нападающий Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по числу голов за национальную команду.

Как сообщает Report, в финале Лиги наций со сборной Испании (2:2, 5:3 пен) Роналду стал автором одного гола.

Нападающий забил свой 138-й гол за сборную, обновив мировой рекорд. На втором месте по этому показателю находится аргентинский нападающий Лионель Месси, на счету которого 112 голов за национальную команду.

Роналду завоевал третий трофей в сборной Португалии. В 2019 году он также побежал в Лиге наций, а в 2016-м выиграл чемпионат Европы.